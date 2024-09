Nach Tod des dritten Bürgermeisters: Neues Gemeinderatsmitglied in Holzheim vereidigt

In der ersten Holzheimer Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause mussten die Mitglieder aus traurigem Anlass personelle Fragen klären. Denn der dritte Bürgermeister Martin Pietschmann (CSU/DG) war Mitte August nach längerer Krankheit gestorben. Seinen Platz am Ratstisch übernimmt Manuel Munkenast aus der CSU/Dorfgemeinschaft (DG). Er war in der vergangenen Kommunalwahl der Listennachfolger von Pietschmann und rückt damit nach. Bürgermeister Thomas Hartmann hieß nach einer kurzen Gedenkzeit und einer einstimmigen Bestätigung das neue Mitglied willkommen. Das Amt des dritten Bürgermeisters will das Gremium jedoch unbesetzt lassen.

