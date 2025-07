Nabada findet statt: Letzte Tipps und Hinweise der Rettungskräfte

Die Rettungs- und Ordnungsdienste gaben in einer Pressekonferenz am Schwörmontag vor dem Nabada in Ulm letzte Tipps und Hinweise für die Teilnehmenden auf der Donau. Oliver Bernsau, Pressesprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Ulm (DLRG) empfiehlt, auf den Booten Neoprenanzüge zu tragen. Diese würden alle Nabader bei den kalten Lufttemperaturen länger warm halten als Badehosen oder Bikinis. Außerdem geben sie zusätzlich Auftrieb im Wasser.

Auch sei es wichtig, Handtücher und trockene Kleidung bereitzuhalten, um sich anschließend nicht zu verkühlen. Die frischen Sachen können in einen Müllsack verpackt, dieser zugeknotet und mit auf die Boote genommen werden. Eine andere Möglichkeit sei es laut Manuel Königsdörfer vom Roten Kreuz, vorab Handtücher und Kleidung am Ausstiegsort aus der Donau zu platzieren.

Warnung für nach dem Nabada: Abends könnte ein Gewitter aufziehen

Nicht- und Schlechtschwimmern sowie Kindern rät Bernsau, auf den Booten Schwimmwesten zu tragen. Nach aktuellem Stand befinde sich Ulm und Neu-Ulm gegen 18 Uhr am Rande eines Gewitters. Sollte dieses aufziehen, müssen alle das Wasser sofort verlassen und Schutz suchen. Zu den häufigsten Verletzungen beim Nabada zählen Schnittwunden an Gläsern. Auch vor dem Ertrinken habe man in den vergangenen Jahren Personen auf der Donau retten müssen.

Im Laufe des Abends komme es häufiger zu Behandlungen wegen übermäßigem Alkoholkonsum. In den vergangenen Jahren hätten Personen bei heißem Wetter Kreislaufprobleme bekommen. Heute würde es vermutlich eher zu Unterkühlungen kommen.

Wer Hilfe benötigt, findet die Donau entlang Hilfe bei Einsatzkräften, die laut Bernsau eng beieinander postiert seien. Sollte niemand in Sicht sein, könne ebenfalls die 112 angerufen werden. Wichtig sei es dabei, die Laternennummer des Standpunkts anzugeben und dort zu bleiben. Durch die Laternennummern können die Einsatzkräfte Personen genauer verorten, als über Ortsbeschreibungen.