„Man muss schauen: Was ist machbar?“: Freie Wähler in Ulm pochen auf solide Finanzplanung

Nachdem Reinhold Eichhorn, der rund 33 Jahre lang als Stadtrat in Ulm gewirkt hat, im vergangenen Monat infolge einer schweren Krankheit gestorben ist, sortiert sich die Freie-Wähler-Fraktionsgemeinschaft Ulm neu. Bankkaufmann Oliver Bumann übernimmt den Fraktionsvorsitz. In die Fraktion rückt Steffen Grünvogel nach, der bei der Gemeinderatswahl mehr als 5800 Stimmen erhielt. Der 50-Jährige ist Inhaber eines Schreibwarenfachgeschäfts in Söflingen – und das in fünfter Generation. Er wird sich vor allem mit dem Bereich Bildung und Soziales auseinandersetzen.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis