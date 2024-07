Nach Schließung des Jugendtreffs: Was passiert mit den Containern?

An Containern können sich die Gemüter erhitzen: Die nicht mehr gebrauchten Container des früheren Jugendtreffs in Thalfingen in Zeiten knapper Kassen zu Geld zu machen oder sie als Reserve für vermuteten späteren Bedarf aufbewahren, darüber sollte der Elchinger Gemeinderat entscheiden. Am Ende wurde die Entscheidung nach intensiver Diskussion – mit einer Gegenstimme – auf Antrag von Karin Batke (UFWG) zurückgestellt.

Aufbewahren kostet nichts

„Die fressen kein Heu“, umschrieb Bürgermeister Joachim Eisenkolb seine Ansicht. Will sagen: Aufbewahren kostet nichts. Zu Beginn der Diskussion sah es so aus, dass sich möglicherweise eine Mehrheit der zum Sparen aufgerufenen Gemeinderäte gegen den Wunsch der Verwaltung stellen und für einen Verkauf der erst 2021, während der Corona-Pandemie, angeschafften und dann kaum noch genutzten Container stimmen würde.

Das Jugendtreff-Konzept war 2021 geändert worden, nachdem es im selbstverwalteten Jugendtreff und drumherum immer wieder Ärger gegeben hatte. So war zum Beispiel auf dem Dach der früheren Container herumgetrampelt worden, schilderte Eisenkolb. Dann änderten sich die Regeln, und zudem sorgten die Corona-Lockdowns für Kontaktbeschränkungen – und seit dem Ende der Pandemie wurden die gebraucht zum Preis von gut 32.000 Euro angeschafften Module (samt Küchenzeile), die in einem Top-Zustand sind, kaum noch genutzt.

Im April 2024 sprachen sich die Elchinger Gemeinderäte dann mangels Nachfrage für eine Schließung des Jugendtreffs aus. Bei dieser Entscheidung war auch der sofortige Verkauf der in der Nähe des Bauhofs stehenden Module diskutiert worden. Anfang Juni hatten die CSU, UFWG und DGO im Elchinger Gemeinderat den gemeinsamen Antrag eingereicht, in der nächsten Sitzung über einen solchen Verkauf zu beraten.

Ideen für eine neue Nutzung

Eine konkrete Nachnutzungsmöglichkeit gibt es aktuell nicht. Bürgermeister und Räte hatten aber mehrere unterschiedliche Ideen für eine solche, die nun Hausaufgaben für die Verwaltung bedeuten: Zwar sind die Container in ihrem aktuellen Ausbauzustand für einen Jugendtreff zugeschnitten, aber könnte sich eine Nutzbarkeit für Kindergärten, für die Mittelschule Elchingen oder auch für den Bauhof ergeben? Oder könnte man die Module – die etwa 70 bis 90 Quadratmeter Raum bieten – öffentlich ausschreiben und vermieten für eine Kinder-Großtagespflege, wie Andreas Mayr (Freie Wähler) vorschlug?

Etwa 20.000 bis 22.000 Euro ließen sich durch einen Verkauf der Module erlösen, vermutete Matthias Bloching (UFWG), Thomas Böhm (Grüne) dagegen plädierte für ein Behalten, wieder andere Räte erwähnten auch eine mögliche Verschlechterung des Zustands der Module, wenn sie lange ungenutzt stehen.

Langer Diskussion Ende: Die Elchinger Verwaltung wurde beauftragt, eine Weiterverwendung der Module zeitnah zu prüfen. Die Module als Ausweichmöglichkeit für zukünftige Projekte vorzuhalten und sich – bei Bedarf – Containermiete zu ersparen, sah die überwiegende Mehrheit der Räte für sinnvoll an.