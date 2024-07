Nach Schüssen aufs Landratsamt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 45-Jährigen

Zwei Schüsse wurden am 22. Dezember letzten Jahres auf die Räumlichkeiten der Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm abgegeben, zwei Einschusslöcher waren an einer Fensterscheibe deutlich sichtbar. Wie die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt mitteilt, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Gegen einen 45 Jahre alten Mann aus Blaustein hat die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt Anklage zum Strafrichter beim Amtsgericht Ulm erhoben. Die Anklagebehörde wirft dem Mann das vorsätzliche unerlaubte Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe sowie Sachbeschädigung vor.

Kugeln schlagen in Geräte ein

Am Tattag gegen 4.20 Uhr soll der Angeschuldigte mit einer halbautomatischen Schusswaffe zwei Mal auf die Fensterfront im Erdgeschoss des Gebäudes des Landratsamts in Ulm geschossen haben. Die Projektile durchdrangen dabei das Fenster und schlugen im Inneren des zu dieser Zeit leeren Büros in EDV-Geräten ein. Dadurch entstand am Fenster und an den Geräten ein Sachschaden von über 5000 Euro. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der bereits wegen Gewaltdelikten vorbestrafte und unter Bewährung stehende 45-Jährige verärgert war, weil ihm am Vortag versagt worden war, ohne vorherigen Termin einen Aufenthaltstitel abzuholen. Der Angeschuldigte bestreitet den Tatvorwurf. Er befindet sich laut Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.

Landrat ist froh, dass der Fall vors Gericht kommt

„Es ist gut, dass nun tatsächlich ein Verdächtiger identifiziert werden konnte und der Fall vor Gericht kommt. So eine Tat muss mit aller Härte verfolgt und bestraft werden, denn es geht darum, unseren freiheitlich demokratischen Staat vor Einschüchterungsversuchen zu beschützen. Ich danke der Polizei und Staatsanwaltschaft für ihre intensive Ermittlungsarbeit“, sagt Landrat Heiner Scheffold. Die Schüsse auf das Gebäude des Landratsamtes hätten ihn persönlich sowie die gesamte Belegschaft sehr beschäftigt. „Dieser Vorfall stellte eine neue Qualität der Aggression gegenüber unserem Haus und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dar. Als Kreisverwaltung haben wir unmittelbar Konsequenzen daraus gezogen und die Sicherheitsmaßnahmen weiter erhöht, sowie Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des betroffenen Fachdienstes geführt und ihnen psychologische Unterstützung angeboten.“