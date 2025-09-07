Nachbarschaftsstreit eskaliert: Rentner prügeln sich auf Supermarktparkplatz

Zwei Senioren haben sich am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters im Elchinger Ortsteil Thalfingen eine Rangelei geliefert. Beide Männer wurden durch Schläge leicht verletzt, gegen beide ermittelt jetzt die Polizei. Auslöser war wohl eine Provokation: Die Nachbarn pflegen eine langjährige Streitigkeit und trafen sich zufällig.

Mehrere Zeugen wählten den Notruf und trennten den 77 und den 78 Jahre alten Mann voneinander. Eine Streife der Polizei war wegen eines Einsatzes nach einem Unfall an einer Verkehrsinsel in Thalfingen kurz davor schnell am Ort. (AZ)