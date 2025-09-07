Icon Menü
Nachbarschaftsstreit eskaliert: Rentner prügeln sich auf Supermarktparkplatz in Thalfingen

Elchingen

Nachbarschaftsstreit eskaliert: Rentner prügeln sich auf Supermarktparkplatz

Der 77- und der 78-Jährige trafen sich zufällig dort. Zeugen trennen die Männer, die sich gegenseitig verletzten.
    Zwei ältere Männer haben in Thalfingen eine Rangelei begonnen.
    Zwei ältere Männer haben in Thalfingen eine Rangelei begonnen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zwei Senioren haben sich am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters im Elchinger Ortsteil Thalfingen eine Rangelei geliefert. Beide Männer wurden durch Schläge leicht verletzt, gegen beide ermittelt jetzt die Polizei. Auslöser war wohl eine Provokation: Die Nachbarn pflegen eine langjährige Streitigkeit und trafen sich zufällig.

    Mehrere Zeugen wählten den Notruf und trennten den 77 und den 78 Jahre alten Mann voneinander. Eine Streife der Polizei war wegen eines Einsatzes nach einem Unfall an einer Verkehrsinsel in Thalfingen kurz davor schnell am Ort. (AZ)

