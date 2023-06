29-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

In einer Kurve verliert der 29-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Beim Sturz zieht er sich schwerere Verletzungen zu.

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Mittwoch bei Nattheim im Kreis Heidenheim schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei hat der 29-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1181. Der 29-Jährige fuhr von Fleinheim in Richtung Nattheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Yamaha. Der Fahrer stürzte auf einen rechts neben der Straße befindlichen Radweg. Dabei erlitt der Kradlenker schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf und hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (AZ)