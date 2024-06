Senior wird Opfer von Betrügern: Online-Banking aus der Ferne gesteuert

Ein unbekannter Täter hat sich als Microsoft-Fachmann ausgegeben und so getan, als müsste er einem Senioren helfen. Danach wollte er sein Geld.

In Neenstetten (Alb-Donau-Kreis) bei Ulm ist ein Senior auf einen Internetbetrüger hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, ist Folgendes passiert: Am vergangenen Mittwochvormittag klingelte das Telefon des Seniors. Der Anrufer gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erzählte dem Mann, dass sein Computer mit Schadsoftware behaftet sei. So hat sich der Anrufer das Vertrauen erschlichen und bekam Zugriff auf den Rechner des Senioren aus Neenstetten.

Neenstetten: Betrüger steuert Online-Banking von Senioren

Der Betrüger lud ein Programm auf den Computer des Geschädigten, mit welchem er dessen Computer aus der Ferne steuern konnte. Über mehrere Stunden hatte er so einen Zugriff und meldete sich auch über das Online-Banking an. Der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter brachte den Senioren schließlich dazu, mehrere Überweisungen auszuführen. Außerdem verlangte er, der Senior solle Bezahlkarten kaufen. Das wiederum tat der Geschädigte nicht, vielmehr kamen bei ihm Zweifel auf. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Langenau. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden, teilte die Polizei weiter mit. (AZ)