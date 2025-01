Einbruch in Feuerwehrwache: Lebenrettern werden Werkzeuge gestohlen

Im Notfall retten Kräfte der Feuerwehr Leben. Dabei helfen ihnen Werkzeuge wie ein Hydraulikspreizer. Damit befreien sie beispielsweise nach Unfällen in ihrem Auto eingeklemmte Menschen. Der Feuerwehr Nellingen ist jetzt unter anderem ein solches Gerät gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist in der Nacht auf Dienstag in die Feuerwehrwache der Albgemeinde eingebrochen worden.

Kurz nach 2 Uhr waren demnach Einbrecher in der Amstetter Straße unterwegs. Die Täter hebelten ein Fenster der Wache auf. Dann stiegen sie in das Gebäude ein und gelangten in die Garagen. Aus den Fahrzeugen stahlen sie Werkzeuge. Die hochwertigen Geräte, darunter ein solcher Hydraulikspreizer sowie ein Schneidgerät der Marke Lukas trugen sie aus dem Gebäude.

Ein Zeuge beobachtete wohl noch, wie sie in der Lindenstraße in einen dunklen oder schwarzen Kombi stiegen und in Richtung Amstetter Straße flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren am Tatort.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Nellingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)