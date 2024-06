Zwei Verletzte bei Unfall: Auto kommt alleinbeteiligt von der Straße ab

Der Fahrer wird leicht, seine Beifahrer schwer verletzt. Die Landesstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen zwischen Nellingen und Merklingen Nellingen sind zwei Personen verletzt worden, eine 65-Jährige sogar schwer. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 5 Uhr. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Peugeot von Merklingen in Richtung Nellingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Straße ab. Nachdem er einen Leitpfosten überfahren hatte, prallte der Peugeot gegen einen Entwässerungskanal. Der Fahrer wurde leicht, seine 65-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Landesstraße 1230 musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. (AZ)