Aufregung in Nersingen: Bub büxt in Richtung See aus und überquert Bahngleise

Eine Mutter aus Nersingen hat am Donnerstagabend, gegen 19.35 Uhr, ihren Sohn als vermisst gemeldet. Der Vierjährige habe nach Polizeiangaben zuvor im Garten gespielt und in einem unbeobachteten Moment das Anwesen verlassen. Er sei in Richtung eines Feldes gelaufen. Noch bevor die Polizei eine Großfahndung einleitete, habe eine aufmerksame Spaziergängerin den Ausreißer aber feststellen können. Auf seinem Weg soll der Junge Bahngleise überquert haben und war Richtung Wald unterwegs, in dem sich auch ein See befindet. Der Junge konnte der Mutter unversehrt übergeben werden. (AZ)

Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahngleis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis