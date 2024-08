Auto geht in Flammen auf: A7 zeitweise voll gesperrt

Ein Auto ist auf der A7 bei Nersingen ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei etwa 3000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-Jähriger am Mittwochabend in Fahrtrichtung Füssen unterwegs und bemerkte Rauch vorne rechts bei seinem Auto. Er hielt auf dem Einfädelungsstreifen zum Parkplatz Leibisee-West an. Zusammen mit seiner 40-jährigen Begleiterin verließ er das Fahrzeug, das unmittelbar danach in Brand geriet.

Die Feuerwehren aus Ober- und Unterelchingen löschten das Feuer und sicherten die Gefahrenstelle ab. Auch die Autobahnmeisterei Vöhringen war im Einsatz. Etwa eine Stunde lang war die A7 in Fahrtrichtung Füssen gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf der linken Spur vorbeifließen. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Laut Polizei deutet jedoch alles auf einen technischen Defekt hin. (AZ)