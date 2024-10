Auto gerät auf B10-Kreisel: 69-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend auf der B10 bei Nersingen ist eine 69-Jährige schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Nersingen unterwegs. An einem Kreisverkehr soll er dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und auf den Kreisel geraten sein. Beim Versuch, das Auto zurück auf die Fahrbahn zu lenken, sei er in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen.

Von den drei Insassen wurde die 69-Jährige schwer verletzt. Die anderen Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr Nersingen im Einsatz. (AZ)