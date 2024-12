Der SV Nersingen zeigt das Stück: „Moral ist, wenn man’s trotzdem macht“

Einen lustigen Schwank in drei Akten von Ute Tretter Schlicker zeigt die Theatergruppe des SV Nersingen im Januar 2025. Der Titel des Stücks lautet: „Moral ist, wenn man’s trotzdem macht“. Und darum geht es:

Darum geht es in dem Stück „Moral ist, wenn man’s trotzdem macht“

Für Erwin (Hans Mack) und Wilma (Margit Träger), die mit ihren Bediensteten Karl (Markus Fritsch) und Erna (Erika Fritz) in Nersingen eine gutgehende Gastwirtschaft führen, könnte das Leben eigentlich in ruhigen Bahnen verlaufen. Wenn nicht ausgerechnet der Verlobte ihrer Tochter Sabine (Nicole Schiller), Siegesmund (Manfred Haber), ein neues Lokal der „Extra-Klasse“ in Nersingen eröffnen würde.

Siegesmund ist ein Paradebeispiel eines angeberischen Machos, der versucht, mit plumpen Sprüchen Frauen um den Finger zu wickeln. Auch Frieda (Barbara Grams), die Vorsitzende des örtlichen Moralisten-Vereins, die ihren angetrauten Sepp total unterm Pantoffel hat, kann Siegesmunds Charme nicht widerstehen. Bei der Neueröffnung des Lokals wollen alle dabei sein, denn sie können kaum erwarten, zu erfahren, was dort geboten wird.

Das sind die Aufführungstermine im Sportheim in Nersingen

Doch am nächsten Tag sind alle geschockt, was da in dem beschaulichen Nersingen aufgeführt wurde. Und als ein paar Tage später dann noch Bilder von einigen Leuten in heiklen Situationen auftauchen, und von Erpressung die Rede ist, bricht die heile Welt vollends zusammen. Aber der Erpresser hat nicht mit der Cleverness von Erna, der Magd, gerechnet, die mit der Hilfe des etwas einfältigen Karl den Erpresser in die Flucht treibt.

Folgende Aufführungstermine im Nersinger Sportheim sind geplant: Freitag, 3. Januar, und Samstag, 4. Januar (jeweils 19 Uhr), Sonntag, 5. Januar (13.30 Uhr), Freitag, 17. Januar, und Samstag, 18. Januar (jeweils 19 Uhr), sowie Sonntag, 19. Januar, um 13.30 Uhr. Traditionell wird bei den Aufführungen kein Eintritt erhoben. Gerne werden natürlich Spenden entgegengenommen. Der gesamte Reinerlös wird an wohltätige Zwecke weitergeleitet. Wer Interesse hat, sollte sich unbedingt verbindlich bei Wirt Dimi, Telefon 07308/924123, anmelden. (AZ)