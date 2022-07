Dorffest in Straß lockt Tausende trotz kurzfristiger Band-Absage

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause durfte nun auch wieder im Nersinger Ortsteil Straß gefeiert werden. Zitterpartie inklusive.

Tausende Besucher kamen und fanden sich auf dem Pausenhof der Mittelschule zum traditionellen Dorffest ein. Unter der Leitung des Vereinsrings packten wieder unzählige freiwillige Helfer aus den Vereinen mit an und sorgten mit deftigen Spezialitäten, erfrischenden Getränken oder süßen Versuchungen für den kulinarischen Rahmen.

Jugendkapellen aus Nersingen und Fahlheim musizieren in Straß

Stefan Epple, Mitorganisator und Vorsitzender des Fußballclubs freute sich über die zahlreichen Gäste: "Vielen Dank an alle Besucher - Ihr habt uns die Hütte eingerannt und mit eurer guten Laune zu dieser großartigen Stimmung beigetragen." Auch musikalisch setzten die Veranstalter auf lokale Unterstützung: Die Mitglieder der Jugendkapelle Nersingen und Fahlheim mit zünftigen Klängen und die Strasser Band "Helles oder Weizen" mit Oldies für Stimmung. Mit fetzigen Beats sorgte zu vorgerückter Stunde DJ Basler dafür, dass die Gäste nicht müde wurden.

Zitterpartie in Straß: Vogelwild sagt ab, Senza Nome sahnt ab

Eine Zitterpartie erlebten die Organisatoren, als die Schlagerband Vogelwild ihren Auftritt zum Dorffest kurzfristig absagen mussten. Mit dem Trio Senza Nome gelang den Verantwortlichen jedoch nicht nur eine spontane Alternative, wie Epple erklärte: "Wir haben einen wahren Glücksgriff getätigt und eine tolle Abendunterhaltung genossen - die Vertragsverhandlungen für nächstes Jahr laufen bereits." Mit der "Warm-Up-Bar" am Freitagabend verlängerten die Veranstalter das Dorffest in diesem Jahr erstmals, bis am darauffolgenden Samstag der Nersinger Bürgermeister Erich Winkler mit dem traditionellen Fassanstich das Fest eröffnete. Lautstark begleitet von den Böllerschützen saß der Zapfhahn nach nur zwei Schlägen im Fass.