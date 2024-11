Fasching: Sophie und Lukas sind das neue Prinzenpaar in Nersingen

Fasching: Prinzenpaar aus Nersingen

Wie haben Sie sich kennengelernt?

SOPHIE I. UND LUKAS I.: Kennengelernt haben wir uns über Freunde, die uns zur selben Silvesterfeier eingeladen haben.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

SOPHIE I.: Ich fand es als Kind schon immer schön, die Prinzessinnen bei verschiedenen Faschingsumzügen zu sehen. Und als ich dann dem Verein beigetreten bin, war es nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt, selbst Prinzessin zu sein.

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?

SOPHIE I.: Die Leidenschaft für die Fasnet kam durch das Tanzen in unserer Showtanz-Gruppe auf.

LUKAS I.: Ich bin schon länger in der Lumpenkapelle Fahlheim mit meinem Saxofon dabei. Die Musik hat mich also zur Fasnet gebracht.

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?

SOPHIE I.: Tatsächlich liebe ich unsere Auftritte, weil man dann sieht und merkt, dass sich das lange Training gelohnt hat und dadurch ein tolles Ergebnis zustande gekommen ist. Unsere Inthronisation war allerdings auch ein echtes Highlight.

LUKAS I.: Für mich sind die Umzüge am besten. Da kommt immer eine gute Stimmung auf.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?

SOPHIE I.: Wir haben beide eigentlich kein bestimmtes Ritual. Ich bin auf jeden Fall immer sehr aufgeregt, vor allem kurz vor dem ersten Auftritt bei unserer Prunksitzung.

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?

SOPHIE I. UND LUKAS I.: Wir freuen uns auf eine Zeit, die wir niemals vergessen werden.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in ihrem Ort wären?

SOPHIE I. UND LUKAS I.: Das ist eine schwierige Frage, da es bei uns eigentlich alles gibt, was man so braucht.

Zur Person Sophie Wenig, 24 Jahre alt und arbeitet als Logopädin und Lukas Wanner, 27, arbeitet als Field Service Engineer sind das aktuelle Prinzenpaar der Büttelzunft Nersingen. (AZ)