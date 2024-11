Hochwertige E-Bikes aus Fahrradkeller in Straß gestohlen

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Bereich des Sportwegs in Nersingen-Straß sind zwei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. Oktober. Die Fahrräder seien durch massive Schlösser in sich versperrt gewesen und in einem unversperrt Fahrradkeller gestanden. Die Täter konnten unbemerkt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise. (AZ)

