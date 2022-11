Nersingen-Leibi

vor 17 Min.

Bundesweit wohl einzigartig: Die Vier-Tage-Woche der Kfz-Werkstatt Christ

Plus Schon am Donnerstag freuen sich Beschäftigte der Kfz-Werkstatt Christ auf das Wochenende: Hier gilt die Vier-Tage-Woche. Funktioniert das? Ein Besuch vor Ort.

Von Michael Kroha

Die Öffnungszeiten an der Autowerkstatt in Leibi sind fast schon etwas versteckt: "Montag bis Donnerstag, 7.30 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr", heißt es auf einem kleinen weißen Schild, das in einem größeren Fenster steht. Seit August wird bei den Christs im Nersinger Ortsteil freitags nicht mehr gearbeitet. Hier gilt jetzt die Vier-Tage-Woche. Worüber in der Bundesrepublik zuletzt viel diskutiert wurde, wird in der Elchinger Straße umgesetzt. In der Kfz-Branche ist das deutschlandweit aktuell wohl einzigartig.

