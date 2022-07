Hausmeister findet Drogen bei Zwangsräumung: 23-Jähriger sitzt in Haft

Ein Hausmeister meldet nach einer Zwangsräumung in Nersingen-Leibi einen "merkwürdigen Fund" bei der Polizei. In Günzburg wird kurze Zeit später ein 23-Jähriger festgenommen.

Ein 58-jähriger Hausmeister eines Mehrparteienhauses aus Nersingen-Leibi hat sich am Mittwochvormittag bei der Polizei in Neu-Ulm gemeldet. Er teilte nach Angaben der Polizei mit, dass er bei einer Zwangsräumung einen merkwürdigen Fund gemacht habe.

Den hinzugerufenen Beamten wurde vom Hausmeister zwei in Frischhaltefolie eingeschweißte Päckchen übergeben. Eines der Päckchen soll der Hausmeister bereits zum Teil geöffnet haben. Ihm sei hierbei "ein ziemlich eindeutiger Geruch" entgegengekommen. Die Beamten hätten den Geruch und den Inhalt eindeutig identifiziert: Marihuana.

Nachdem es sich um eine nicht unerhebliche Menge gehandelt haben soll, verständigte die Streife die zuständige Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die Ermittler übernahmen sodann die weitere Sachbearbeitung.

Im Rahmen erster Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass das Betäubungsmittel dem ehemaligen Wohnungsinhaber zuzuordnen ist, heißt es im Polizeibericht. Die eingeschaltete Staatsanwaltschaft Memmingen verfügte aufgrund der Gesamtumstände die vorläufige Festnahme des 23-jährigen mutmaßlichen Drogenbesitzers. Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihn noch am selben Nachmittag in Günzburg fest.

Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Memmingen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag der Haftrichterin vorgeführt. In der Folge wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen über die weiteren Tatumstände dauern an. (AZ)