Müllsünder in Straß: Eternitplatten illegal an der Ponderosa entsorgt

Die Gemeinde Nersingen ist auf der Suche nach einem Müllsünder, auf dem Ponderosagelände im Ortsteil Straß Eternitplatten abgelagert hat. Das sei „kein Kavaliersdelikt“, teilt die Gemeinde am Dienstag mit. Am alten Sportplatz an der Silheimerstraße abgeladen wurden die etwa zwei Kubikmeter Platten demnach in der Zeit von Samstag auf Sonntag, 19. auf 20. Oktober. Die Gemeindeverwaltung bittet nun um Hinweise: Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise kann, soll sich beim Bauamt unter der Telefonnummer 07308/8141320 melden. (AZ)

