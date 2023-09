Nersinger Regionalmarkt ist wie das Oktoberfest

Dieser Regionalmarkt ist nach wie vor ein Publikumsmagnet, an dem viele Helferinnen und Helfer ihren Anteil haben.

„Was das Oktoberfest in München oder der Wasen in Stuttgart, das ist unser Regionalmarkt hier in Nersingen“, sagt Marc Schüßler, ehrenamtlicher kommunaler Agenda-Beauftragter bei der Begrüßung zum 19. Regionalmarkt Nersingen & und auf der Rutsch. „Unser Team ist seit heute morgen um 7 Uhr und teils sogar seit dem gestrigen Samstag mit den Vorbereitungen beschäftigt, damit heute alles pünktlich wie geplant beginnen kann.“ Denn schließlich galt es für insgesamt 38 Aussteller, davon 14 in der Gemeindehalle, die Voraussetzungen für ein attraktives Ambiente zu schaffen. Dass dies nur mit „unseren vielen Helferlein möglich ist, die allesamt ehrenamtlich tätig sind", sei schon ein Ansporn für alle Beteiligten. Der Erlös kommt größtenteils der Jugendarbeit oder der Seniorenhilfe zugute.

Böllerschützen eröffnen lautstark den Nersinger Regionalmarkt

Nach weithin unüberhörbarem Begrüßungssalut durch die Böllerschützen Straß bei perfektem Spätsommerwetter fanden sich zügig die Besucher ein und die ersten Warteschlangen am Getränkestand und Essensausgabe wurden zügig bedient. Beim Regionalmarkt am Rathausplatz und in der Gemeindehalle sorgten die regionalen Vereine für ein buntes Programm, die Musikschule Nersingen mit Luftballons und Spielen, die Feuerwehr Fahlheim für Verpflegung mit Würsten und Steaks, die Fußballjugend Straß für Getränke, der SV Nersingen für Feuerwurst und Kaffee und Kuchen, frisch geräucherte Forellen und Makrelen vom Fischereiverein fanden reißenden Absatz. Weitere Vereine hatten Rollbraten, Waffeln und Kinderschminken im Angebot.

14 Bilder Der Nersinger Regionalmarkt war wieder ein Publikumsmagnet Foto: Roland Furthmair

In der Gemeindehalle wurden viele selbst gebastelte Artikel feilgeboten, ob „Unikate mit bunter Seele“, Bastel- und Handarbeiten, selbst genähte Taschen, nachhaltige, natürliche Produkte aus der Natur, oder vielfältiges Schmuckdesign.

Etliche Unternehmen hatten zum Nersinger Regionalmarkt geöffnet

Nachmittags hatten etliche gewerbliche Unternehmen in der Gemeinde ihre Türen geöffnet und so lohnte sich der Ausflug auch für die zahlreichen Radfahrer, die bis spätnachmittags im Freigelände zunächst mit der „Spooky Cat Band“ und zum Finale mit live Popmusik der vergangenen Jahrzehnte bestens unterhalten wurden.