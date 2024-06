Wilder Ritt auf der A7: Zwei Unfälle bei zwei Promille

Ein Unfallverursacher war Samstagnacht stark alkoholisiert und beschäftigte Polizei und mehrere Feuerwehren.

Szenen wie in einem Actionfilm: In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 32-jähriger Mann auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Erst kollidierte er mit einem vorausfahrenden Auto. Anschließend schleuderte das Fahrzeug des 32-Jährigen quer über die Autobahn und prallte gegen die Schutzplanke.

Doch der Unfallfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Wenige Kilometer später verursachte der rücksichtslose Fahrer einen weiteren Crash. Der Fahrer krachte an der Anschlussstelle Nersingen alleinbeteiligt gegen den Fahrbahnteiler und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Unfallfahrer von Nersingen war alkoholisiert

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Unfallursache schnell klar. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg stellten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille.

Der betrunkene Fahrer wurde nur leicht verletzt, musste aber ärztlich behandelt werden. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Bei den Verkehrsunfällen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt etwa 75.000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren Weißenhorn und Senden abgesichert. Gegen den Herrn wird nun aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort Strafanzeige erstattet. (AZ)