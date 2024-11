Nersingen passt die Hebesätze für Steuern an

Die Gemeinde Nersingen, das ist ein Ergebnis der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, kommt nicht darum herum, die Realsteuerhebesätze an die heutigen Gegebenheiten anzupassen, nachdem das, so weiß Bürgermeister Erich Winkler, „deutlich mehr als 20 Jahre“ nicht mehr passiert sei. Dabei geht es um die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie die Grundsteuer B für Grundstücke und die Gewerbesteuer.

