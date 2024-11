Auto kommt von der Straße ab und prallt gegen Zaun und Mauer

Noch ist unklar, warum ein Sportwagen am Donnerstagmittag in Nersingen gegen eine Betonmauer geprallt ist. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Kurz nach zwölf Uhr Mittag war der Mercedes im Ortsteil Straß aus einer Seitenstraße gekommen und nach rechts auf die Römerstraße eingebogen. Der hochmotorisierte AMG-Mercedes geriet dabei ins Schlingern, dem Fahrer gelang es nicht mehr, den Wagen abzufangen. Schließlich prallte der Pkw rechts in einen Metallzaun und in eine dahinterliegende Mauer.

Die Feuerwehr Nersingen rückte mit einem Großaufgebot aus

Die Feuerwehr Nersingen wurde ursprünglich zu einem Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen alarmiert und rückte daher mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass das moderne Fahrzeug den Fahrer vor Verletzungen geschützt hatte. So sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn, stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Römerstraße zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst.

Um nicht an der Sperrung warten zu müssen, bog währenddessen ein Lkw-Fahrer nach links in ein Wohngebiet ab, als er dann am Ende des Wohngebietes vor dem Acker stand, entschied er sich, nach rechts abzubiegen. Da die Ecke für seinen Lastzug zu eng war, holte er über eine feuchte Wiese aus und sank dort im Erdreich ein. Er musste fremde Hilfe in Anspruch nehmen, um sich wieder aus dem Acker ziehen zu lassen.