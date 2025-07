Zumindest kurzzeitig dürfte Panik geherrscht haben: Bei Temperaturen von gut 30 Grad ist am Mittwochnachmittag im Nersinger Ortsteil Straß ein Baby in einem Auto eingeschlossen gewesen. Der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Die Eltern wussten sich nicht mehr anders zu helfen und riefen die Feuerwehr. Die rückte an und befreite das Kind.

