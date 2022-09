Nersingen-Straß

vor 16 Min.

Mammutaufgabe geschafft: Pfarrkirche in Straß steht wieder glänzend da

Zweieinhalb Jahre lang wurde die Pfarrkirche in Nersingen-Straß aufwendig saniert. Jetzt steht sie in neuem Glanz da.

Lokal Zweieinhalb Jahre lang wurde die Kirche St. Johann Baptist saniert. Den Dankgottesdienst zum Abschluss der Arbeiten hält Bischof Bertram Meier.

Von Stefan Kümmritz

Die schöne, alte, katholische Pfarrkirche St. Johann Baptist in Nersingen-Straß hatte seit der jüngsten Renovierung Anfang der 1990er-Jahre wieder gelitten. Bei der Begehung im Jahr 2015 wurden erhebliche Schäden festgestellt, so berichtet Kirchenpfleger Johann Mayr. Fünf Jahre dürfe man die Kirche in diesem Zustand maximal noch benützen, wurde der Kirchenstiftung St. Johann Baptist damals mitgeteilt. Ein klarer Fall: Die Kirche musste saniert werden – eine Mammutaufgabe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .