Aus zwei mach eins: Jetzt will der Chor „Good Vibrations“ durchstarten

Der Neustart nach der Coronapandemie fiel oft schwer. Nachdem das Leben in vielen Vereinen und Freizeitgruppen stillstand, kam es nicht überall wieder richtig in Schwung. Besonders Chöre bekamen diese Pandemieauswirkungen zu spüren. Sängerinnen und Sänger auch Ulm und Nersingen haben sich deshalb zusammengetan – daraus entsteht mit „Good Vibrations“ nun ein neuer Chor in der Region.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis