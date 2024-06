Nersingen

11:12 Uhr

Wie die Grundschule Nersingen nach dem Umbau aussehen soll

Plus 17 Millionen Euro wird die Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Nersingen voraussichtlich kosten. Welche Details in den Plänen stecken.

Von Stefan Kümmritz

Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Nersingen ist nötig und befindet sich voll in der Planung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Nersingen präsentierte das beauftragte Architektenbüro Jakob aus Krumbach dem Gremium um Bürgermeister Erich Winkler den Plan für die Baumaßnahmen. Mit dem Planungsentwurf kann beim Landratsamt beziehungsweise der Regierung von Schwaben der Bau- und Förderantrag gestellt werden. Dies muss bis September geschehen, damit im Spätsommer 2025 plangemäß mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Die Gemeinde Nersingen muss etwa fünf Millionen Euro aufbringen

Nach der Vorstellung des Projekts durch das Architekten-Ehepaar Jochen und Ulrike Jakob sowie interner Diskussion im Gemeinderat stimmten dessen Mitglieder einstimmig für den Entwurf, sodass nun auch Fördermittel beantragt werden können. Laut Kostenvoranschlag muss man für Sanierung und Erweiterung der Grundschule insgesamt rund 17 Millionen Euro aufbringen, von denen bei der angestrebten optimalen Förderung noch rund fünf Millionen an der Gemeinde Nersingen hängen bleiben.

