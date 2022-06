Nersingen

11:30 Uhr

Zweideutiger Name, eindeutiger Erfolg: So war der FKK-Markt in Nersingen

Unter den Stichwörtern "Feilschen, "Kurioses" und "Krempel" - oder mit der zweideutigen Abkürzung FKK haben Nersinger Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen gegen Verschwendung und für Sparsamkeit gesetzt und luden zur Flohmarkt-Premiere in das Gemeindehaus ein. Foto: Andreas Brücken