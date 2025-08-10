Helikopter und Hüttenbau: Nersinger Ferienprogramm zieht hunderte Kinder an

Der braune Matsch klebt dem kleinen Basti und Betreuer Peter an den Händen. Gemeinsam mit anderen Kindern bauen sie einen Lehmofen. Das Fundament besteht aus Ziegelsteinen, die Kuppel aus Ästen und Lehm. Die Kinder lachen, haben sichtlich Spaß. „Den Ofen müssen wir noch ordentlich ausbrennen und dann backen wir mit den Kids gemeinsam Pizza“, erklärt Betreuer Peter. Der Ofenbau ist nur eines von vielen Highlights, das die Kinder derzeit im Nersinger Auwald erleben. Sie nehmen an den Ferienabenteuern Nersingen, kurz FAN, teil. Ein Projekt, das 2025 bereits zum 31. Mal stattfindet.

Maximilian Sonntag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89278 Nersingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis