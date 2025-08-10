Icon Menü
„Nersinger Ferienprogramm begeistert: Helikopter, Hüttenbau und unvergessliche Abenteuer“

Nersingen

Helikopter und Hüttenbau: Nersinger Ferienprogramm zieht hunderte Kinder an

Für zwei Wochen ist der Auwald wieder fest in Kinderhand. Das große Betreuerteam sorgt für ein buntes Programm mit vielen Highlights. 
Von Maximilian Sonntag
    Beim Ferienprogramm im Auwald in Nersingen haben die Kinder und das Betreuerteam viel Spaß.
    Beim Ferienprogramm im Auwald in Nersingen haben die Kinder und das Betreuerteam viel Spaß. Foto: Maximilian Sonntag

    Der braune Matsch klebt dem kleinen Basti und Betreuer Peter an den Händen. Gemeinsam mit anderen Kindern bauen sie einen Lehmofen. Das Fundament besteht aus Ziegelsteinen, die Kuppel aus Ästen und Lehm. Die Kinder lachen, haben sichtlich Spaß. „Den Ofen müssen wir noch ordentlich ausbrennen und dann backen wir mit den Kids gemeinsam Pizza“, erklärt Betreuer Peter. Der Ofenbau ist nur eines von vielen Highlights, das die Kinder derzeit im Nersinger Auwald erleben. Sie nehmen an den Ferienabenteuern Nersingen, kurz FAN, teil. Ein Projekt, das 2025 bereits zum 31. Mal stattfindet

