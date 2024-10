Jungingen begrüßt neuen Nahversorger: Netto eröffnet Filiale in ehemaligem Cap-Markt

Jungingen bekommt wieder einen Nahversorger: In den zuletzt leer stehenden Cap-Markt, der von der Lebenshilfe betrieben wurde, wird eine Netto-Filiale einziehen.

Der Discounter hat nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung mit dem Eigentümer des Gebäudes an der Lehrer Straße 1 einen Mietvertrag über fünf Jahre geschlossen. Das Handelsunternehmen plant die Eröffnung im November.

Netto Deutschland ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, dem größten Einzelhandelsunternehmen in Dänemark. Bürgermeister Tim von Winning äußerte sich jüngst in einer Sitzung erfreut darüber, dass nun sehr schnell eine zentrale Lösung für die wohnortnahe Lebensmittelversorgung in Jungingen gefunden worden sei. Netto hatte erst jüngst in Neu-Ulm Ludwigsfeld eine neue Filiale eröffnet. (AZ)