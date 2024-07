14-Jähriger mit gestohlenem Kennzeichen auf A7 unterwegs

Ohne Führerschein, aber mit gestohlenem Kennzeichen war ein 14-Jähriger am Donnerstag auf der A7 unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau den Wagen am frühen Nachmittag am Parkplatz Buchwald-Ost fest. An dessen Steuer saß ein 14-Jähriger. Sein Beifahrer war 15 Jahre alt.

Gegenüber den Beamten soll sich einer der Jungen mit einem bearbeiteten Foto eines fremden Personalausweises auf seinem Smartphone ausgewiesen haben, um seine Identität zu verschleiern. Nachdem die Polizisten das abgeklärt hatten, stellten sie fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen am Vortag in Bruchsal entwendet und durch die Jugendlichen unberechtigt an dem genutzten Wagen montiert wurden. Das Auto hätten die beiden Jugendlichen eigenen Angaben zufolge online für 100 Euro erworben und kurz zuvor im Bereich Kißlegg abgeholt. Den Verkäufer täuschten sie dabei, indem sie vorgaben, ein Abschleppunternehmen mit der Verbringung zurück nach Heidelberg zu beauftragen.

Den jugendlichen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, der Abgabenordnung und Fahrzeugzulassungsverordnung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)