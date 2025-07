18.000 Euro Schaden nach Frontalcrash in Ludwigsfeld

Bei einem Unfall am Samstagabend im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist ein Schaden in Höhe von circa 18.000 Euro entstanden. Laut Polizei war ein 58-Jähriger mit seinem Pkw in der Wegenerstraße unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Drogeriemarktes kam der Autofahrer zu weit in die Fahrbahnmitte und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Fahrzeuge aber mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Atemalkoholgeruch sowie betäubungsmittelbedingte Merkmale beim Verursacher auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Wert habe deutlich über der 0,5-Promille-Grenze gelegen, heißt es im Polizeibericht. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frontalcrash Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis