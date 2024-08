21-Jähriger will Auto kaufen und verliert fünfstellige Summe an Betrüger

Ein 21-Jähriger aus dem Raum Neu-Ulm ist am Montagnachmittag Opfer einer mittlerweile gebräuchlichen Masche von Trickbetrügern geworden. Nach Polizeiangaben reagierte der Mann auf einen ihm zugesandten Newsletter und trat mit einem angeblichen Mitarbeiter einer Autovermietung in Kontakt. Der 21-Jährige habe sein Kaufinteresse für einen Pkw geäußert. Nachdem beide sich auf die Modalitäten geeinigt hätten, habe der Geschädigte einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf das Bankkonto des Betrügers überwiesen. Nachdem er noch weitere Fragen hatte, setzte er sich nochmals mit der Firma in Verbindung. Erst hier stellte der 21-Jährige fest, dass er einem Betrüger zum Opfer gefallen ist. (AZ)

