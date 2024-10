24-Jähriger stiehlt Gaming-Tastatur aus Fachmarkt in Glacis-Galerie

In einem Elektronikfachmarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm soll ein 24-Jähriger am Freitag eine Gamingtastatur im Wert von circa 170 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, hat er am Nachmittag das Geschäft betreten und sich in die Gamingabteilung begeben. Dort soll er die Tastatur aus dem Regal genommen, die Diebstahlsicherung entfernt und den Laden anschließend schnellen Schrittes verlassen haben. Ein Ladendetektiv habe dies jedoch beobachten können und stellte den Dieb, bevor dieser das Einkaufszentrum verlassen konnte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und der Entgegennahme eines Hausverbots wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

