29-Jähriger beleidigt Badegäste am Pfuhler See und randaliert bei der Polizei

Ein Mann beleidigt und bedroht Besucher am Pfuhler Badesee. Als ihn die Polizei später in Ludwigsfeld antrifft, wird er abermals ausfällig.

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, am Pfuhler Badesee herumgepöbelt. Laut Polizei beleidigte und bedrohte der 29-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mehrere Badegäste. Als Zeugen ihn ansprachen und mit der Polizei drohten, flüchtete er. Dabei ließ der Mann seine persönlichen Gegenstände zurück.

Kurze Zeit später traf ihn die Polizei in Ludwigsfeld an. Dort beleidigte der 29-Jährige die eingesetzten Beamten mehrfach, randalierte im Anschluss in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion und leistete Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Da der Mann sich vermutlich in einer Ausnahmesituation befand, wurde er zur ärztlichen Untersuchung in eine Spezialklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall am Badesee beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)