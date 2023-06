29-Jähriger beleidigt und bedroht Badegäste in Pfuhl

Ein 29-Jähriger bedroht und beschimpft Badegäste in Naherholungsgebiet Pfuhl und randaliert später auch noch in Polizeigewahrsam. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch im Naherholungsgebiet Pfuhl aus unbekannten Gründen mehrere Badegäste beschimpft und bedroht. Laut Polizei sprachen andere Gäste den Mann auf sein Verhalten an und drohten, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete der 29-Jährige und ließ dabei mehrere persönliche Gegenstände zurück. Mithilfe der Zeugenbeschreibungen konnte Polizeibeamte den Mann wenig später in Ludwigsfeld festnehmen und in die Polizeiinspektion Neu-Ulm bringen.

29-Jähriger randaliert auch in Polizeigewahrsam

Dort randalierte der Mann weiter und beschimpfte die eingesetzten Polizisten aufs Übelste. Weil sich der 29-Jährige offensichtlich in einer Ausnahmesituation befand, wurde er schließlich zur Untersuchung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Denn Mann erwarten nun laut Polizei mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens. Zeugen, die den Vorfall am Badesee beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)