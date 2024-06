32-Jährige weiter vermisst: Suche bei Hochwasser im Silberwald nicht möglich

Die Frau aus dem Unterallgäu gilt weiter als vermisst. Die Suche nach ihr im Neu-Ulmer Silberwald gestaltet sich aufgrund des Hochwassers immer noch schwierig.

Die Pegel steigen wieder, eine Suche sei aktuell nicht möglich: Nach wie vor gilt eine 32-Jährige aus dem Kreis Unterallgäu als vermisst. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau im Bereich des vom Hochwasser überschwemmten Silberwaldes in Neu-Ulm mitgerissen wurde. Die Polizei setzte zur Suche auch einen Hubschrauber ein. Gefunden wurde sie bislang aber nicht, so ein Polizeisprecher am Montag.

Anders als zunächst berichtet, soll die Frau nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sich in der Nacht zum Sonntag, gegen 23.30 Uhr, selbst per Notruf bei der Integrierten Leitstelle gemeldet haben. Dabei soll die mitgeteilt haben, dass sie im Bereich des Silberwaldes unterwegs war und um sie herum plötzlich Wasser sei. Der Kontakt zu ihr sei dann abgebrochen. Ein Bekannter, der zu dieser Zeit wohl auch mit ihr in Kontakt stand, sei anschließend ebenfalls bei der Polizei erschienen und soll die Frau als vermisst gemeldet haben.

Die Suche nach der Vermissten gestalte sich weiterhin schwierig. Die Bereich im Silberwald zwischen der Iller und den Neu-Ulmer Stadtteilen Ludwigsfeld und Gerlenhofen ist nach wie vor vom Hochwasser überflutet. Der Pegel der Iller ist am Montag wieder gestiegen. Die Strömung dort sei "relativ stark", so der Polizeisprecher. Mit Booten könne man nicht hinein. Es müsse wohl abgewartet werden, bis sich das Wasser zurückzieht. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.