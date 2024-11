36-Jähriger will nicht nach Hause: Polizei muss zweimal ausrücken

In einem Neu-Ulmer Imbiss ist es in der Samstagnacht zu einem Streit zwischen einem Gast und einer Mitarbeiterin gekommen, Die Polizei musste eingreifen. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Streit informiert: Die Mitarbeiterin des Imbisses hatte einen 36-jährigen Gast, der betrunken war und sich aggressiv verhielt, aus dem Lokal verwiesen. Da er den Imbiss nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen.

Auch den von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis wollte der 36-Jährige nicht akzeptieren, weshalb er in Gewahrsam genommen und zur Polizei Neu-Ulm verbracht wurde, informiert die Polizei. Dort habe er in einer Gewahrsamszelle geschlafen und wurde einige Stunden später entlassen.

Der 36-Jährige ging nach Entlassung jedoch nicht nach Hause, sondern in ein nahegelegenes Wohnhaus. Da er dort jedoch nicht wohnte, wurde erneut die Polizei gerufen. Erneut musste ein Platzverweis ausgesprochen werden und wieder weigerte sich der 36-Järhige, diesem nachzukommen. Deshalb verbrachte er anschließend einige weitere Stunden in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Nach erneuter Entlassung trat er letztendlich den Nachhauseweg an, teilt die Polizei mit. (AZ)