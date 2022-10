36 neue Wohnungen werden beim Glacis-Park in Neu-Ulm gebaut

Lokal Der Immobilienriese Vonovia will in der Nähe des Allgäuer Rings einen Neubau errichten. Außerdem sollen bestehende Gebäude aufgestockt werden.

Am Rand der Neu-Ulmer Innenstadt steht die nächste Baustelle ins Haus. Auf einem Grundstück beim Glacis-Park sollen insgesamt 36 neue Wohnungen entstehen. Bauherr ist der Immobilienkonzern Vonovia, der deutschlandweit deutlich mehr als eine halbe Million Wohnungen besitzt.