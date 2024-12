50. Elektrogroßgerät repariert

Seit Oktober 2023 hat das Projekt repair4U im Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm & Region e.V. über 50 Wasch- und Spülmaschinen sowie Trockner repariert. „Es war ein dicht gepacktes erstes Jahr für uns. Wir haben renoviert, die Werkstatt eingerichtet und motivierte Menschen gefunden, die sich einbringen wollen. Zudem haben wir uns in die Maschinentechnik eingearbeitet und so über 50 Maschinen ins Leben zurückgebracht. Nicht reparierbare Maschinen dienen als Ersatzteilspender, bevor die Reste am Ende weitestgehend sortenrein zerlegt, recycelt werden“, zieht Gerald Stengele Bilanz.

Die wichtige Initialzündung für das Projekt war der Gewinn des Berblinger-Innovationspreises der Stadt Ulm 2022: „Wir hatten herausgefunden, dass es kaum Anlaufstellen für die Reparatur von Elektrogroßgeräten gibt. Als Resultat landen viele Geräte auf dem Müll, oft wegen eines kleinen Defekts. Hier setzen wir an. Reparieren statt Wegwerfen spart Ressourcen und ist gut für den Geldbeutel”, führt Günther Knaut aus.

In den Räumlichkeiten stapeln sich bereits Maschinen, die noch auf eine Reparatur warten. „Ein Blick in unsere Werkstatt zeigt, dass repair4U eine Lücke schließt - viele Personen möchten Elektrogroßgeräte reparieren lassen, wir bieten eine kostengünstige Möglichkeit. Die Kosten für Ersatzteile müssen übernommen werden, der Rest läuft auf Spendenbasis. So können auch Personen mit wenig Geld sich eine Reparatur leisten” erläutert Heike Fleischmann.

Das Team von repair4U sucht noch Menschen, die sich gerne engagieren möchten. „Wir sind mittlerweile ein Team von zehn Reparateuren und Reparateurinnen und haben schon viel voneinander gelernt. Neben diesen suchen wir unter anderen noch Leute, die bei administrativen Aufgaben unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht zwingend notwendig”, ergänzt Gerald Stengele. Interessierte sind eingeladen, dienstags ab 18 Uhr im Haus der Nachhaltigkeit vorbeizukommen, defekte Maschinen können zwischen 19 und 20.30 Uhr angeliefert werden. Weitere Infos: www.h-d-n.org/repair4u.

