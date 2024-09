82-Jähriger aus Neu-Ulmer Altenheim vermisst: Fall endet glücklich

Eine 82-Jährige wurde am Mittwochabend in einem Neu-Ulmer Altenheim vermisst. Die Frau habe gegen 18 Uhr die Anlage verlassen und konnte im Nahbereich nicht mehr aufgefunden, berichtet die Polizei am Donnerstag. Weil die Seniorin unter starker Demenz leidet und nicht orientiert ist, wurden sofort Suchmaßnahmen der Polizei eingeleitet. Die aber seien zuerst negativ verlaufen, heißt es. Gegen 20.34 Uhr habe jedoch „eine aufmerksame Passantin“ in der Hölderlinstraße die Dame festgestellt und meldete sich bei der Polizei. Die Frau konnte im Anschluss wohlbehalten in das Pflegeheim zurückgebracht werden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis