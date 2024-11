82-jähriger Exhibitionist im Donaubad festgenommen

Exhibitionistische Handlung im Freizeitbad: Am Sonntagabend ereignete sich im Saunabereich des Donaubads in der Wiblinger Straße in Neu-Ulm ein mutmaßlicher Fall einer exhibitionistischen Handlung. Drei Frauen saßen zum Tatzeitpunkt in der Sauna, als ein 82-jähriger Mann aus dem Landkreis Günzburg ihnen gegenüber sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Die Frauen reagierten sofort und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm trafen den Mann noch im Freizeitbad an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihm steht nun ein Strafverfahren bevor. (AZ)