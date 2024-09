Alkoholisierter 26-Jähriger verursacht Unfall mit drei Verletzten in Neu-Ulm

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag am Kreisverkehr der Otto-Hahn-Straße/Europastraße sind drei Personen leicht verletzt worden. Der Verursacher soll alkoholisert gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 26-Jähriger zunächst mit seinem Pkw die Otto-Hahn-Straße in Richtung Europastraße. Verkehrsbedingt mussten zwei vor ihm fahrende Autos abbremsen. Dies bemerkte der 26-Jährige zu spät und prallte in das Heck des vor ihm stehenden Fahrzeugs. An dessen Steuer saß ein 22-Jähriger. Sein Wagen wurde durch den Aufprall auf den vor diesem stehenden Wagen einer 25-Jährigen geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 6000 Euro. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt und kamen teilweise in ein Krankenhaus.

Beim 26-Jährigen stellten die Beamten noch an der Unfallstelle „deutlichen Alkoholgeruch“ fest, wie es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert über der bei Verursachung eines Verkehrsunfalls geltenden 0,3-Promille-Grenze ergeben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (AZ)