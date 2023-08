Neu-Ulm

Am Geh- und Radweg an der Donau steht jetzt eine Solarbank

Am Neu-Ulmer Donauufer auf Höhe des Krankenhauses steht seit Kurzem eine smarte Bank.

Auf Höhe der Donauklinik am Jahnufer in Neu-Ulm gibt es jetzt eine smarte Bank. Was die neue Sitzgelegenheit alles kann.

Der stark frequentierte Fuß- und Radweg am Neu-Ulmer Donauufer bietet nun eine öffentliche Lademöglichkeit für mobile Endgeräte. Die Stadt Neu-Ulm hat von der Firma Citysens eine smarte Bank kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Dies ist die zweite Solarbank im Neu-Ulmer Stadtgebiet. Bereits 2019 wurde im Sport- und Freizeitpark Wiley direkt neben dem Skatepark eine entsprechende Bank aufgestellt. Auf der smarten Bank in Neu-Ulm kann man sein Handy aufladen Die smarte Bank wurde im August am Jahnufer aufgestellt. Die neue Sitzgelegenheit ermöglicht laut Stadt mit jeweils zwei Anschlüssen sowohl das kabellose Laden von mobilen Endgeräten, wie beispielsweise Handys, als auch das kabelgebundene Laden über USB-Stecker. Das Möbelstück versorgt sich über Fotovoltaik-Module autark zu 100 Prozent mit Solarstrom und benötigt daher keinen Anschluss an das Stromnetz. Die in der Sitzfläche integrierten leistungsfähigen Solarmodule werden nach Angaben der Verwaltung belüftet und gekühlt, um ein Überhitzen auszuschließen. Über ein Dashboard erhält die Stadt unter anderem Einblick in Daten über den Batterieladestand, den Energieverbrauch und die Nutzerzahl. Das beleuchtete Möbelstück sei grundsätzlich auch WLAN-fähig, sei aufgrund der Nähe zum kostenfreien WLAN-Hotspot des städtischen Edwin-Scharff-Hauses aber vorerst nicht als eigener Hotspot eingerichtet worden. Aufbauend auf den Erfahrungen mit den beiden Solarbänken möchte die Stadt Neu-Ulm das Angebot an geeigneten Standorten sukzessive ausweiten. (AZ)

