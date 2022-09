Am Theater Neu-Ulm beginnt die neue Spielzeit

Das Theater Neu-Ulm trotzt Pandemie, Inflation und Budgetkürzungen. Ab dem 9. September wollen Claudia Riese und Heinz Koch das Publikum wieder mit Komödien unterhalten.

Voller Optimismus startet das Theater Neu-Ulm in die dritte von den Unwägbarkeiten der Pandemie beeinflusste Spielzeit, teilen die Theatermacher Claudia Riese und Heinz Koch mit. Dabei war es zuletzt nicht nur die Pandemie, die der Bühne am Petrusplatz zugesetzt hatte.

Stadt kürzte Theaterzuschüsse

Die Stadt Neu-Ulm ist finanziell etwas klamm und muss sparen. Das tut sie an vielen Ecken und Enden, und eben auch am von Koch und Riese betriebenen Theater, dem sie die Zuschüsse nochmals um 20 Prozent gekürzt hatte. Ans Aufhören wollten sie nicht denken, sagte Heinz Koch vor der Sommerpause. So startet das Theater Neu-Ulm trotz weiterer inflationsbedingter Herausforderungen, denen sich auch diese Einrichtung wohl nicht entziehen kann, in seine neue Spielzeit. Los geht es am Freitag, 9. September, mit dem Stück "Abends in der Firma". Insgesamt sechsmal stehe die im Frühjahr vom Publikum hervorragend aufgenommene Komödie mit Musik von Peter Blaikner auf dem Programmzettel, lässt das Theater wissen.

Darum geht's: Direktor Frank Fröstl (Joeri Burger), der in die Jahre gekommene Juniorchef einer großen Firma, und Elfriede Eisenbrenner (Saskia Leder), Putzfrau in dieser Firma, treffen zufällig eines Abends im Firmengebäude zusammen und sind gezwungen, den Abend miteinander zu verbringen. Bei dieser ungewöhnlichen und pointenreichen Begegnung werden nicht nur einige Machenschaften in der Firma aufgedeckt, auch das scheinbar saubere Privatleben von Direktor Fröstl wird ordentlich durcheinander gebracht.

Diese Stücke kommen noch in diesem Herbst

Am Freitag, 23. September, steht dann eine weitere Komödie von Peter Blaikner auf dem Plan. In den "Busenfreundinnen" des Salzburger Autors, Schauspielers und Regisseurs wollen zwei seiner Kolleginnen aus der Mozartstadt das Publikum begeistern: Gaby Schall und Judith Brandstätter, die zuletzt zusammen Anfang des Jahres in der Produktion "Die erfolgreiche Frau" zu sehen waren.



Für die Zeit danach kündigt Claudia Riese zwei Neu-Inszenierungen an:

"Burton & Taylor" von Lauren Francis feiert Premiere am Freitag, 21. Oktober,

"Solo oder: Die große Liebe finden" von Stefan Vögel am Samstag, 26. November. (mit AZ)

