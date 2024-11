Angebranntes Essen in Mikrowelle löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen einer angebrannten Mahlzeit ist es am Dienstagnachmittag im Neu-Ulmer Gewerbegebiet zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizei bereitete ein Mitarbeiter einer Firma in der Otto-Renner-Straße sein Essen in einer Mikrowelle zu. Aufgrund der zu hohen Leistung des Geräts fing das Tiefkühlgericht zu qualmen an und löste einen Rauchmelder aus, weshalb die Feuerwehr und die Polizei alarmiert wurden.

Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit drei Fahrzeugen im Einsatz

Der Mitarbeiter entfernte noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Essen aus der Mikrowelle. Ein offenes Feuer entstand nicht. Die Küche musste durch die Feuerwehr belüftet werden. Es entstand nach Angaben der Polizei kein Schaden, und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Neu-Ulm war insgesamt mit drei Fahrzeugen im Einsatz. (AZ)