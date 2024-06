Angetrunkener Autofahrer verletzt Polizist bei Verkehrskontrolle

Ein Autofahrer wird bei einer Geschwindigkeitsmessung in Neu-Ulm ertappt. Weil ihm das nicht passt, kehrt er um und beschwert sich.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B10 in Neu-Ulm ist am Montagabend gegen 22.45 Uhr ein Polizist leicht verletzt worden. Nachdem ein Mann von dem Radarfahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden war, kehrte der betroffene Autofahrer zurück und stellte den Messbeamten zur Rede, so die Polizei. Der Zivilbeamte wies sich mit Dienstausweis aus und führte anschließend eine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle nahm der Messbeamte deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nach Konfrontation mit der Feststellung fuhr der 69-Jährige mit noch geöffneter Fahrertüre davon und touchierte hierbei den Polizeibeamten am Ellenbogen. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Jetzt ermittelt die Neu-Ulmer Polizei gegen den Autofahrer

Den 69-Jährigen traf eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert oberhalb der 0,5-Promille-Grenze. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Verfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (AZ)