Arbeiten am Bahnübergang Gerlenhofen abgeschlossen: Das Pfeifen hat ein Ende

Die Arbeiten zur vorübergehenden Schließung des Bahnübergangs in Gerlenhofen wurden abgeschlossen. Jetzt hat auch das Pfeifen der Züge ein Ende.

Es war der Aufreger des Sommers in Neu-Ulm: das Pfeifen der Züge am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen. Die Deutsche Bahn hatte das Hupen veranlasst, nachdem es dort immer wieder zu schweren, teils tödlichen Unfällen gekommen war. Zum vergangenen Wochenende wurden die Arbeiten zur vorübergehenden Schließung des Überwegs an der St.-Wolfgang-Straße abgeschlossen, die Stelle ist für jegliche Verkehrsteilnehmer nun unpassierbar.









Seither habe das Pfeifen der Züge auch aufgehört, wie Anwohner mit einem freudigen Lachen unserer Redaktion berichten. Auch die Igel sollen sich nun wieder heimisch fühlen, heißt es. Befürchtungen von manchem Gerlenhofer Bürger, wonach es nun zu wilden Querungen an anderen Stellen der Gleise entlang des Ortes kommen könnte, scheinen zumindest bislang nicht eingetroffen zu sein. Entsprechende Meldungen lägen aktuell nicht vor, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion. 2025, so hatte es der Staatskonzern immer wieder mitgeteilt, soll der Übergang wieder in Betrieben gehen – dann aber mit Schranken. (krom)

