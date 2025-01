Arbeiter wird bei Unfall in Recyclingbetrieb schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist ein Arbeiter am Samstagvormittag bei einem Unfall in einem Recyclingbetrieb in Neu-Ulm. Nach Angaben der Polizei wollte der 49-Jährige auf dem Gelände an der Zeppelinstraße größere Metallteile zerkleinern. Dabei traf ihn wohl ein unter Spannung stehendes Metallteil am Rücken.

Nach dem Unfall in Neu-Ulm wird der Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Dadurch wurde der Arbeiter zu Boden geschleudert und sowohl im Gesicht als auch am Rücken verletzt. Der Mann wurde von Kollegen erstversorgt und danach vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (AZ)